Радослав Росенов осигури първото отличие за България от европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. 22-годишният национал достигна до полуфиналите в категория до 60 кг и по този начин вече има гарантиран поне бронзов медал.

Пътят му към отличието мина през победа над действащия европейски шампион Всеволод Шумков от Русия. В оспорван четвъртфинал Росенов спечели с 3:2 съдийски гласа – 28:27, 26:29, 27:28, 28:27 и 28:27.

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Успехът има и допълнителна стойност за българина. Именно Шумков го победи във финала на Европейското първенство през 2024 г. в Белград, а сега Росенов успя да вземе реванш пред родна публика.

Срещата започна с интензивни размени, като българският боксьор успя да натрупа преднина още в началото. Впоследствие двубоят стана все по-твърд, а Росенов получи аркада над дясната вежда. В заключителния рунд той заложи на по-предпазлива тактика, за да не допусне задълбочаване на травмата, и успя да запази предимството си до последния гонг.

„Щастлив съм. Победих действащия европейски шампион. Доволен съм, че си върнах за загубата от него през 2024 година в Сърбия и показах, че съм по-добър“, заяви Росенов след срещата.

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Българинът подчерта, че е излязъл напълно подготвен за битката и благодари на публиката за подкрепата. „Важното е, че не се поддадох на неговите действия, дадох всичко от себе си. Благодаря на публиката, че не спря да ме подкрепя. Това ми е още по-голям стимул да давам всичко на ринга“, допълни националът.

Следващото предизвикателство пред Росенов е полуфинал срещу испанеца Андрес Ернандес. Испанският боксьор стигна до тази фаза след успех над ирландеца Джуд Галахър. Победа за Росенов ще го изпрати в битката за европейската титла.

Редактор: Цветина Петкова