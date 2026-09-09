Това трябва да се случи в прощалния мач на Карлос Тевес

Лионел Меси и Кристиано Роналдо може за първи път да облекат екипа на един и същи отбор. Това трябва да се случи в прощалния мач на Карлос Тевес, който се подготвя за декември на легендарния стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

Според публикация на Goal.com 42-годишният бивш аржентински национал твърди, че вече е разговарял с двете футболни суперзвезди и е получил съгласието им да участват в неговия бенефис.

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Винаги съм мечтал да видя Кристиано и Лео в един отбор. Те са най-великите футболисти на всички времена. Свързах се с тях. Казах: „Кристиано, искам теб и Меси в един отбор в моя прощален мач, за да може целият свят най-после да види тази магия“, разказва Тевес според публикацията.

По думите му Роналдо е приел предложението, а убеждаването на Меси също не било трудно. Така двамата големи съперници на съвременния футбол могат да се окажат съотборници за първи път. Тевес познава отлично и двамата – с Меси игра за националния отбор на Аржентина, а с Роналдо бяха съотборници в „Манчестър Юнайтед“.

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Информацията за подготовката на бенефиса се потвърждава и от други спортни медии, макар те да са по-предпазливи по отношение на участието на двете звезди. Според TyC Sports, цитиран от Goal и други издания, Тевес планира да събере на „Ла Бомбонера“ около 60 футболисти, с които е играл през богатата си кариера. Сред поканените гости са още Уейн Рууни, Джанлуиджи Буфон, Пол Скоулс, Хуан Роман Рикелме, Андреа Пирло и Анхел ди Мария.

Самият Тевес още през май говори за желанието си да събере Меси и Роналдо именно като съотборници. На въпрос дали двете легенди ще играят един срещу друг, той отговори: „Ще ги съберем. Аз лично ще отида да доведа Кристиано“.

Прощалният двубой се планира за декември на „Ла Бомбонера“ - стадиона на „Бока Хуниорс“, където Тевес започна и завърши клубната си кариера в Аржентина. Точната дата все още не е окончателно потвърдена, като сред обсъжданите варианти са уикендите на 12-13 и 19-20 декември.

Ако Меси и Роналдо действително излязат заедно на терена, това ще бъде безпрецедентен момент в кариерите на двамата футболисти, които повече от десетилетие бяха големите съперници за най-престижните индивидуални и клубни отличия във футбола.

Редактор: Цветина Петкова

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