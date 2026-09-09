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Това трябва да се случи в прощалния мач на Карлос Тевес
Лионел Меси и Кристиано Роналдо може за първи път да облекат екипа на един и същи отбор. Това трябва да се случи в прощалния мач на Карлос Тевес, който се подготвя за декември на легендарния стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.
Според публикация на Goal.com 42-годишният бивш аржентински национал твърди, че вече е разговарял с двете футболни суперзвезди и е получил съгласието им да участват в неговия бенефис.
Роналдо vs Меси: Съперничеството, което пренаписа историята на футбола
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe, Carlos Tévez veut réaliser le rêve de tous les fans de football https://t.co/DnVlEme252— Europe 1 (@Europe1) September 8, 2026
„Винаги съм мечтал да видя Кристиано и Лео в един отбор. Те са най-великите футболисти на всички времена. Свързах се с тях. Казах: „Кристиано, искам теб и Меси в един отбор в моя прощален мач, за да може целият свят най-после да види тази магия“, разказва Тевес според публикацията.
По думите му Роналдо е приел предложението, а убеждаването на Меси също не било трудно. Така двамата големи съперници на съвременния футбол могат да се окажат съотборници за първи път. Тевес познава отлично и двамата – с Меси игра за националния отбор на Аржентина, а с Роналдо бяха съотборници в „Манчестър Юнайтед“.
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Информацията за подготовката на бенефиса се потвърждава и от други спортни медии, макар те да са по-предпазливи по отношение на участието на двете звезди. Според TyC Sports, цитиран от Goal и други издания, Тевес планира да събере на „Ла Бомбонера“ около 60 футболисти, с които е играл през богатата си кариера. Сред поканените гости са още Уейн Рууни, Джанлуиджи Буфон, Пол Скоулс, Хуан Роман Рикелме, Андреа Пирло и Анхел ди Мария.
¡¡APAGUEN TODO!!— Zona Concacaf (@ZConcacaf) September 9, 2026
Carlos Tevez 𝗔𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔 que hay 𝗟𝗨𝗭 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘 para ver a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi en un mismo 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢:
🗣️Carlos: “Siempre ha sido mi sueño ver a Cristiano y Leo jugando para un mismo equipo. Son los dos jugadores más grandes de la historia.… pic.twitter.com/pu9iATO8nw
Самият Тевес още през май говори за желанието си да събере Меси и Роналдо именно като съотборници. На въпрос дали двете легенди ще играят един срещу друг, той отговори: „Ще ги съберем. Аз лично ще отида да доведа Кристиано“.
🚨Carlos Tevez reveals Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have agreed to play together in the same team for his farewell game in December 2026 at La Bombonera in Buenos Aires.— Casmir (@wydcasmir) September 6, 2026
🗣️Carlos: “It has always been my dream to see Cristiano and Leo playing for one team. They’re the two… pic.twitter.com/WwVZG7ZBkW
Прощалният двубой се планира за декември на „Ла Бомбонера“ - стадиона на „Бока Хуниорс“, където Тевес започна и завърши клубната си кариера в Аржентина. Точната дата все още не е окончателно потвърдена, като сред обсъжданите варианти са уикендите на 12-13 и 19-20 декември.
Ако Меси и Роналдо действително излязат заедно на терена, това ще бъде безпрецедентен момент в кариерите на двамата футболисти, които повече от десетилетие бяха големите съперници за най-престижните индивидуални и клубни отличия във футбола.Редактор: Цветина Петкова
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