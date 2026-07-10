Светът е футбол, а моментът исторически! Лионел Меси превърна футбола в изкуство – с визия, лекота и талант, които за мнозина го направиха най-великия играч на своето поколение. Кристиано Роналдо олицетворяваше волята, дисциплината и непрестанния стремеж към съвършенство. След повече от две десетилетия на върха и двамата постепенно се сбогуват с голямата сцена, оставяйки след себе си едно от най-сериозните съперничества в историята на спорта.

По всяка вероятност това беше последният мач за Роналдо на световно първенство, коментира в предаването „Социална мрежа” Павлета Рашкова, спортен журналист и футболен съдия. „Всякакви други прогнози биха били нереални с най-простата човешка физиология, с всичко, което си способен да постигнеш на такава възраст в професионалния футбол сред такава конкуренция”, категорична беше тя. Според Рашкова Роналдо не е приключил категорично с футбола и има още цели за изпълнение, а именно попадение 1000 в професионалната си кариера.

Световното първенство по футбол продължава да създава рекорди

Меси може да дублира световната титла с Аржентина, нещо, което не се е случвало от 1962 г., когато бразилците печелят две последователни титли, а преди тях италианците, коментира спортният журналист Велислава Миланова.

„Със сигурност съперничеството между Роналдо и Меси им помага, при кого по-осъзнато, при кого не, но те са се конкурирали и са се дърпали един друг. И двамата са си били достатъчно полезни, макар и коренно различни като футболисти на терена, като характери и като личности”, каза Миланова.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова