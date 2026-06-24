Легендарният португалец отвърна на критиците си, като отбеляза два гола за победата на Португалия с 5:0 срещу Узбекистан. „Завърнах се! Завърнах се!”, обяви емоционално Роналдо веднага след края на мача.

С тези попадения той се превърна в първия футболист, реализирал гол на шест различни световни първенства. Въпреки силното представяне, в интервютата след срещата не липсваха въпроси за съперничеството на седмицата с Лионел Меси, които португалецът демонстративно игнорира.

Лионел Меси празнува 39-ия си рожден ден (СНИМКИ)

За разлика от Португалия, много повече проблеми съпътстваха нулевото равенство на Англия срещу Гана. За „Трите лъва” не успя да се разпише дори най-резултатният футболист в света за изминалия сезон – Хари Кейн. За неуспехите му беше обвинен известен ганайски шаман, проклел нападателя преди мача.

С минимален аванс мачовете си спечелиха Хърватия и Колумбия – съответно срещу Панама и Демократична република Конго. На африканския тим не помогна дори дългоочакваната поява на емблематичния им привърженик-статуя на трибуните.

Тази вечер започват последните мачове от груповата фаза, при които вниманието е насочено към сблъсъка между Бразилия и Шотландия и бленуваното завръщане на Неймар за националния отбор. За това загатна и селекционерът Карло Анчелоти, който увери, че играчът е на разположение и тренира нормално. „Завръщането му в състава би ни донесло допълнителна класа”, допълни наставникът.

Изненадващо завръщане в игра се очаква и за друг емблематичен бразилец – Роналдиньо, макар и в италианската Серия Ц. 46-годишният носител на „Златната топка”, който премина дори през престой в затвора след последния си мач преди повече от десетилетие, подписа договор с отбора на „Равена”.

Редактор: Мария Барабашка