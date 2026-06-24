Лионел Меси, считан от мнозина за най-великия футболист на всички времена, днес празнува 39-ия си рожден ден. Роден в Росарио, Аржентина, Бълхата, както е по-известен той, е постигнал всичко на клубно и национално ниво. Индивидуалните му отличия са безброй, подобно на рекордите, които ниже ден след ден.

Специален поздрав по повод личния празник на капитана отправиха и от националния отбор на Аржентина.

#SaludoAlbiceleste 🇦🇷



🔝 39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán! 🤍🩵



📝 https://t.co/T0ygZH3WIj pic.twitter.com/76EAczLfhp — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

Ето и 10 любопитни факта за гения, който е устремен към втора световна титла с Аржентина на Мондиал 2026:

1. Кръстен е на известен певец

Пълното име на Меси е Лионел Андрес Меси. Родителите му го кръщават на популярния певец Лайънъл Ричи, който е любимият изпълнител на майка му.

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2. Договор, написан на хартиена салфетка

Когато Меси е на 13 години, тогавашният спортен директор на „Барселона“ Карлес Рехач бил толкова впечатлен от таланта му, че искал незабавно да го привлече в академията на каталунците – „Ла Масия”. Тъй като нямал официален лист по време на обяд, Рехач написал споразумението върху хартиена салфетка. През 2024 г. тя е продадена на търг за 965 000 долара.

3. Борба с дефицит на хормона на растежа

На 10-годишна възраст Меси е диагностициран с дефицит на хормона на растежа, който заплашва бъдещата му футболна кариера. Необходимото лечение струвало около 900 долара месечно, което семейството му и неговият роден клуб „Нюелс Олд Бойс” не можели да си позволят. „Барселона” поема разходите, след като Меси се мести в Испания, за да влезе в клубната академия.

4. Близо 500 вкарани гола при юношите

Снимка: gettyimages

Преди да замине за Испания през 2000 г., Меси е част от легендарния юношески отбор на „Нюелс Олд Бойс”, познат като „Машината на '87”. За шест години там той вкарва близо 500 гола.

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5. В памет на баба си

Снимка: gettyimages

Всеки път, когато отбелязва гол, Меси вдига показалците на ръцете си и сочи към небето. Това празнуване е в чест на баба му Селия, която си отива, когато той е на 11 години. Тя била тази, която насърчавала треньорите на Меси да го пускат в игра срещу по-големи момчета, докато бил още дете.

6. Рекордьор по „Златни топки”

Снимка: gettyimages

Меси е осемкратен носител на „Златната топка” – през 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 година. Това е с три повече от най-близкия му преследвач Кристиано Роналдо.

7. Две „Златни топки” на Мондиали

Снимка: gettyimages

Меси е единственият, който два пъти е избиран за Играч на турнира на Световно първенство – през 2014 г., когато извежда Аржентина до финала, и през 2022 г., когато вдига първата си световна корона в Катар.

8. Реализатор номер 1 на световни първенства

Меси вече е номер 1 сред голмайсторите на световни първенства. Той подобри рекорда на Мирослав Клозе в мача с Австрия, като дубълът му го изкачи до кота 18 попадения. Геният има вече пет гола на Мондиал 2026 след само две срещи досега.

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9. Най-млад и най-възрастен голмайстор в историята на Аржентина

След невероятния си старт по терените в САЩ, Канада и Мексико – хеттрик срещу Алжир и дубъл срещу Австрия, Меси вече е едновременно най-младият и най-възрастният голмайстор в историята на националния отбор.

10. Рекорден пост в Instagram

Снимка: gettyimages

След спечелването на Мондиал 2022, Меси публикува в Instagram поредица от снимки, на които празнува с трофея. Постът събира рекордните 74 млн. харесвания, което го превръща в най-популярния кадър в историята на социалната мрежа, подобрявайки дотогавашния рекорд, държан от снимка на яйце.

Редактор: Мария Барабашка