Аржентина се класира за 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2:0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята, предава БГНЕС.

Мачът започна лошо за суперзвездата на "албиселесте", който пропусна дузпа в 9-та минута. В 38-та минута обаче нищо не можеше да спре Меси, който се разписа за 1:0. Така той счупи рекорда на Мирослав Клозе и застана еднолично като номер 1 по голове на световни първенства.

Във второто полувреме Меси сложи точка на спора с 18-ия си гол в 28 мача на Световно.

С победата той счупи още един рекорд - по брой победи, изпреварвайки отново Клозе, със 17-ия си успех.

Любопитно е, че остана време и за подобряване на трето постижение - за най-много голове извън наказателното поле, но изстрелът му отдалеч мина встрани от целта.

Аржентина е на 1/16-финал с пълен актив от шест точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с три. В последните си срещи тимът на Ралф Рангник играе с Алжир, а световните шампиони излизат срещу аутсайдера Йордания.

Редактор: Ина Григорова