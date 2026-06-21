В аржентинския град Неукен беше открита внушителна статуя на футболната звезда Лионел Меси, съобщи The New York Times. Монументът е с височина 26 метра и се смята за най-високото подобно съоръжение, посветено на футболист.

Автор на проекта е скулпторът Алдо Бероиса, който е работил по изработката на статуята в продължение на една година.

Une nouvelle statue de 26 mètres à l’effigie de Lionel Messi a été inaugurée en Argentine. 🗽🇦🇷🐐 pic.twitter.com/M8pko6zBn6 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 21, 2026

Меси е изобразен в емблематичната поза от празненствата след спечелването на световната титла от Аржентина през 2022 година. Нападателят е на колене, със световната купа пред себе си, като едната му ръка е поставена върху гърдите, а другата сочи към небето.

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Новият монумент надминава по размери друга известна статуя на аржентинеца в Индия, висока 21 метра.

38-годишният Меси е сред най-успешните футболисти в историята на спорта. В кариерата си той спечели световната титла с Аржентина, два пъти триумфира в Копа Америка и завоюва олимпийско злато. Освен това е носител на рекордните осем награди „Златна топка“ и шест отличия „Златна обувка“.

В момента Меси защитава цветовете на американския клуб Интер Маями и продължава да бъде ключова фигура в националния отбор на Аржентина.

Редактор: Ивета Костадинова