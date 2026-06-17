В битката на голмайсторите – големите звезди Килиан Мбапе и Лионел Меси счупиха истински рекорди при победите на последните финалисти в турнира – Франция и Аржентина. Ерлинг Холанд поведе Норвегия към значим успех, а феновете отново впечатлиха по свой особен начин.

Килиан Мбапе откри шоуто на вечерта при успеха на Франция над Сенегал с 3:1, бележейки 2 гола, и стана най-резултатният французин за всички времена с 58 попадения. Едното от които звездата отпразнува, имитирайки свирене на флейта, което е упражнявал като малък, спазвайки свое обещание от скорошно интервю.



След като пристигна в САЩ с 300 кг риба, 116 кг сирене и 6000 портокала, Норвегия премина с лекота през Ирак за крайното 4:1, а Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола, което обаче не помрачи особено настроението на загубилите.

С исторически хеттрик Меси изравни рекорда на Клозе на световни първенства



Световният шампион Аржентина победи Алжир с 3:0 във вечерта на Лионел Меси. Носителят на 8 Златни топки отбеляза хеттрик в своя мач номер 200 с националната фланелка. Така лидерът на „гаучосите” изравни Мирослав Клозе, а двамата вече имат най-много попадения на Мондиали – по 16.

"След първия гол се разплаках, но сълзите ми нямат нищо общо с футбола. Минах през много трудни дни и благодаря на всички, които бяха зад мен в този период", заяви Лионел Меси, футболист на Аржентина.

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„Не знам какво да кажа. Лео ме остави без думи с играта си. Затова се просълзих. Той е невероятен и прави това вече от 20 години”, обясни Лионел Скалони, селекционер на Аржентина.



На сцената в сряда излизат носителят на пет "Златни топки" Кристиано Роналдо и един от претендентите за приза този сезон – Хари Кейн. Звездната селекция на Португалия среща ДР Конго, докато Англия се изправя срещу Хърватия, в опит да обори апетитната прогноза на лъвовете в зоопарка в Далас, които вече дадоха своето предимство на балканския представител.

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Редактор: Станимира Шикова