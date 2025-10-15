Снимка: ЕПА
Това се случи, след като португалецът отбеляза два гола срещу Унгария
Кристиано Роналдо постави нов исторически рекорд във футбола – португалската суперзвезда стана най-резултатният играч в историята на световните квалификации, след като отбеляза два гола срещу Унгария във вторник на 40-годишна възраст.
С головете си №40 и №41 в квалификациите Роналдо изпревари легендата на Гватемала Карлос Руис, който има 39 попадения в периода 1998–2016 г.
Роналдо е първият футболист милиардер
Cristiano Ronaldo’s goal against Hungary - view from the stands.📹#PORHUN pic.twitter.com/rEQRKMBs3F— I am Jose Mourinho (@JoseMourinhoIm) October 14, 2025
Петкратният носител на „Златната топка“ изравни резултата за Португалия в квалификацията за Мондиал 2026 в 22-ата минута след центриране на Нелсон Семедо. Малко преди почивката той се разписа отново след асистенция на Нуно Мендеш и изведе своя тим напред с 2:1. Унгария обаче успя да изравни и двубоят завърши с реми.Редактор: Цветина Петкова
