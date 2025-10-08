Кристиано Роналдо е първият футболист милиардер. Това показват изчисленията на компанията "Блумберг". Заплатите на португалеца възлизат на 550 милиона долара за периода, откакто е бил в „Спортинг Лисабон“, преди 23 години, до последния му договор със саудитския клуб „Ал Насър“.

Същевременно рекламният му договор за спортна екипировка му е носил по 18 милиона долара на година. Границата от 1 милиард се преминава с новия му договор с "Ал Насър". След като каза, че ще се отказва, Роналдо подписа продължение на договора, който ще го задържи в клуба до 42-годишна възраст и ще му донесе още 400 милиона.

На второ място е Лионел Меси с "едва" 600 милиона долара.

