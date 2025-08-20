Футболната звезда Кристиано Роналдо направи дългоочакваната крачка и предложи брак на дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес. След като новината беше разкрита от самата Родригес, не закъсняха и коментарите относно впечатляващия годежен пръстен с масивен диамант.

Снимката, публикувана миналата седмица, показва ръката на модела с изящен маникюр и огромен пръстен с голям овален камък и два по-малки диаманта.

Пръстен за милиони

Според Аня Уолш, експерт по бижута от базираната в Лондон компания 77 Diamonds, пръстенът е приблизително 35 карата и се оценява на най-малко 5 милиона долара, съобщава The New York Times.

От случайна среща до силна връзка

Роналдо и Родригес са заедно от 2016 г. Двамата се срещат, когато португалският футболист влиза в дизайнерски магазин в Мадрид, където тогава 22-годишната Джорджина работела като продавач-консултант. Оттогава двойката е неразделна и често демонстрира силната си връзка в социалните мрежи и на публични събития.

Днес 31-годишната Джорджина и 40-годишният Роналдо споделят две общи дъщери и заедно отглеждат и трите деца на футболиста от предишни връзки. За съжаление, през 2022 г. двойката преживя лична трагедия, когато синът им – близнак на по-малката им дъщеря, беше роден мъртъв.

