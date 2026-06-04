Доналд Тръмп стана поредният президент на САЩ, който се озовава в противоречие с Бенямин Нетаняху, след като самият той потвърди, че е имал словесен сблъсък с израелския премиер. Поводът за това станаха военните действия на Израел в Ливан, които създадоха сериозни затруднения за дипломацията на Вашингтон по кризата с Иран.

Тръмп беше попитан от журналист за твърденията на Axios, че е нарекъл Нетаняху „абсолютно луд“ и го е обвинил в неблагодарност по време на телефонен разговор в понеделник. „Направих го“, каза Тръмп в подкаста Pod Force One в интервю, излъчено в сряда.

„Не бих казал ядосан. Бях малко смутен от постоянните му спорове с Ливан. Много харесвам Биби. И работя много добре с него“, сподели той.

Бенямин Нетаняху отдавна е известен с това, че изпитва търпението на Белия дом и че винаги успява да оцелее политически. Последният явен конфликт се появи, докато Тръмп се опитва да договори сделка, която би удължила примирието между САЩ и Иран и би отворила вратата за преговори относно бъдещето на ядрената програма на Техеран.

На карта е поставено и повторното отваряне на жизненоважния Ормузки проток. Самият Нетаняху отхвърли с усмивка всякакви твърдения за напрежение в отношенията с американския му съюзник. „Понякога, както и в най-добрите семейства, възникват такива тактически разногласия. Винаги намираме начин да ги разрешим и го правим като добри приятели“, заяви той в интервю за CNBC в сряда.

Той добави, че двамата могат „да не са съгласни на сутринта“ и да постигнат съгласие още следобед. Според експертите обаче, разговорът може да е признак за неудовлетворение в Белия дом относно съгласуването на военните и политическите цели на САЩ и Израел, почти 100 дни след като на 28 февруари те предприеха удари по цели в Иран.



В общи линии Нетаняху и Тръмп са единодушни по отношение на основната цел на САЩ - да се попречи на Иран да произвежда или да притежава ядрено оръжие. В Ливан обаче тези интереси леко се разминават, като Израел не крие намеренията си да нанася удари срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, дори и докато се водят преговорите между САЩ и Иран.

Техеран обаче настоява, че всяко споразумение трябва да включва и Ливан. Тръмп вече е изразявал недоволство от Нетаняху, а миналата година дори стигна до ругатни пред камерите и репортерите, след като израелските удари срещу Иран застрашиха крехкото примирие в края на така наречената 12-дневна война с Техеран. Като цяло обаче отношенията между двамата са били предимно положителни, а Нетаняху неведнъж е наричал Тръмп „най-големият приятел на Израел в историята на САЩ”.