Има ли разцепление между Израел и САЩ и как ще продължи военният конфликт в Близкия Изток коментираха в ефира на NOVA NEWS Николай Гълъбов, бивш взводен командир от израелската армия, международният анализатор Огнян Дъскарев и Пламен Димитров от Българско геополитическо дружество.

Според Гълъбов отношенията между американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху са много добри. „Те са в приятелски отношения от много години. И двамата са напористи лидери, които обичат да налагат мнението си. В случая Тръмп е подложен на доста голямо напрежение относно този конфликт. От друга страна Нетаняху търси решение на конфликта, тъй като виждаме едно отлагане във времето”, посочи той.

„Нетаняху е абсолютно луд“: Какво означават разногласията между Тръмп и израелския премиер?

„Вчера вечерта Тръмп е дал един сигнал - иска другата седмица в Швейцария да се подпише споразумение. Аз съм песимист, че това ще се случи, защото Иран не го иска и САЩ не са убедени, тъй като целите няма да бъдат постигнати с такова споразумение”, коментира още той. По думите му, най-важното днес за Израел е Иран да няма ядрено оръжие.

Според Дъскарев има противоречие, което се използва от американската левица и от враговете на Тръмп. „Няма никакво разделение между Израел и САЩ. Мисля, че Тръмп до 19 юли тази година няма да направи нищо. Според мен има два изхода - единият е по-вероятен - на 19 или 20 юли да продължи войната в Иран. Вторият вариант е компромисен - да постигнат Иран и САЩ едно доста мъгляво споразумение, според което да се отложи във времето самата атомна иранска програма”, каза международният анализатор.

Димитров изрази позиция, че линиите на САЩ и Израел не се разделечават. „Очевидно Нетаняху не желае да бъдат спрени ударите срещу Иран, докато Тръмп в момента си е взел пауза от военните действия, надявайки се да постигне сделка с иранското ръководство и се дразни от това, че Нетаняху не следва тази линия. Но това не значи, че в един следващ момент те няма да бъдат пак заедно. Мисля, че трудно може да бъде пренебрегнат Израел при постигането на някакво споразумение между САЩ и Иран”, заяви Димитров.

Те коментираха и войната в Украйна и дали Путин и Зеленски ще седнат на масата на преговорите. Гълъбов заяви, че трябва да се намери решение възможно най-бързо, защото войната в Украйна не оправдава никакви цели. „Не виждам какви са целите вече. Там победител няма да има”, заяви той.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо до него

„Това е война, която е страшно кръвопролитна. Виждаме, че все пак има някакви промени. Зеленски в края на 2022 година дори издаде специален указ, с който забрани да се преговаря с Кремъл, сега пък иска да се вижда лично с Путин. Нещата се променят, така че може и да седнат на масата на преговорите някога”, смята Дъскарев.

Димитров коментира, че в обозримо бъдеще двамата няма да седнат на една маса. „Писмото, което Зеленски изпрати до Путин по-скоро има пропагандна цел. Зеленски иска да покаже, че се е променило до известна степен съотношението на силите в последните месеци и тази промяна не е в ползва на Путин и на Русия и затова той за пореден път ги призовава да преговарят”, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова