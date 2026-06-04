Украинският президент Володимир Зеленски предложи среща лице в лице с Владимир Путин в открито писмо до руския лидер, като заяви, че е готов и за „пълно прекратяване на огъня“, предаде АФП.

Путин каза, че Русия е готова на компромиси, за да сложи край на войната в Украйна

„Украйна предлага тази война да бъде прекратена чрез пряко взаимодействие между нас — и вас. Предлагам среща“, се казва в писмото на Зеленски. „Украйна е готова за пълно прекратяване на огъня за времето на преговорите“, добави той.

Редактор: Цветина Петрова