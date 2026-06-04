Във Великобритания избухнаха бунтове, след като шокиращо видео разкри как полицията прилага различни правила спрямо англичани и представители на етнически малцинства. На него се вижда полицаи да слагат белезници на умиращо от намушкване бяло момче, докато то казва, че се задушава. Причината е, че нападналият го 23-годишен сикх ги е излъгал, че става въпрос за расистки сблъсък между двамата.

Случаят вече е изяснен, след като съдебното дело е приключило. 23-годишният извършител е осъден на доживотен затвор. Въпросното видеото е част от доказателствата по делото и е заснето с камера, с която всеки полицай в Англия е оборудван при извършване на арест на заподозрян.

Записът повдига въпроси относно действията на английската полиция и нейното обучение да избягва расови предположения при разследвания - тоест да не приема автоматично, че извършителят е представител на етническо малцинство.

Протести в Англия след убийството на студент

В момента в страната има силно обществено недоволство, тъй като част от обществото смята, че се наблюдава обратна дискриминация спрямо белите граждани. Тази вълна от напрежение е подклаждана и от лидери на националистически партии, включително и от милиардера Илън Мъск, който от години е критичен към британските власти и периодично ги обвинява за случаи, свързани с прикриване на престъпни групи, експлоатирали сексуално уязвими момичета. Той е предложил да финансира независимо разследване, което да установи защо полицията е действала по този начин.

От съдебните материали става ясно, че извършителят е излъгал полицията, като е представил случая като расистки конфликт. Впоследствие се установява, че и неговата майка е била задържана, тъй като е укрила религиозния нож, използван при престъплението. Става дума за 21-сантиметров нож, който той е носел със себе си.

Това най-вероятно е предизвикало интереса на студента Хенри Новак, който се е връщал от приятелско събиране. Той започнал да го снима и да го пита дали носенето на тюрбан и нож означава, че е опасен човек. Това е провокирало нападението, при което са нанесени пет прободни рани.

Това, което допуска съдията е, че в тъмнината служителите не са забелязали, че жертвата кърви. Когато той припада, са се опитали да му направят сърдечен масаж, веднага са свалили белезниците, но момчето починало след няколко минути.

Британската полиция обеща вътрешно разследване, което да установи дали не трябва да се променят правилата за действие при нападения, когато може да са продиктувани на расистка основа. Очакват се още протести, тъй като националистическите партии са много активни в социалните мрежи и призовават за реакция.

Повече гледайте във видеото.