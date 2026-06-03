Протести избухнаха в британския град Саутхемптън, след като полицията публикува кадри от деня на убийството на 18-годишния Хенри Новак през декември миналата година. На видеото се вижда как слагат белезници на студента, въпреки че той многократно казва на полицаите, че е бил намушкан.



Демонстрантите хвърляха бутилки, камъни и кофи за боклук по служителите на реда.



Нападателят беше осъден на доживотен затвор. Съдът установи, че той е излъгал полицията, че е бил жертва на расистко нападение и е действал при самозащита. Така полицаите първоначално приели него за пострадал, а на Новак били поставени белезници, докато чакал помощ.

Редактор: Ина Григорова