Снимка: БТА
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Кадри от последните минути на Хенри Новак доведоха до безредици
Протести избухнаха в британския град Саутхемптън, след като полицията публикува кадри от деня на убийството на 18-годишния Хенри Новак през декември миналата година. На видеото се вижда как слагат белезници на студента, въпреки че той многократно казва на полицаите, че е бил намушкан.
Демонстрантите хвърляха бутилки, камъни и кофи за боклук по служителите на реда.
Нападателят беше осъден на доживотен затвор. Съдът установи, че той е излъгал полицията, че е бил жертва на расистко нападение и е действал при самозащита. Така полицаите първоначално приели него за пострадал, а на Новак били поставени белезници, докато чакал помощ.
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