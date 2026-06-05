На 6 юни, събота, от 09:00 ч. до 14:00 ч. в периметъра около Посолството на САЩ в България - в столичния район „Лозенец”, ще се проведе предварително планирано учение, съобщават от СДВР.

В тази връзка движението на хора и моторни превозни средства в района ще бъде временно ограничено, а присъствието на униформени и специализирани автомобили - засилено.

От СДВР поднасят извинения на гражданите и гостите на столицата за причиненото неудобство.

Дъглас Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България

Редактор: Ина Григорова