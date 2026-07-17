Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че е получила информация за въоръжени хора, които са се качили на борда на танкера химикаловоз „Асана“ край южното крайбрежие на Йемен. Данните за проследяване плавателния съд сочат, че малкият танкер, за който не се знае под флага на коя страна плава, се е бил насочил към сомалийското пристанище Босасо в полуавтономния регион Пунтленд. Според първоначалните анализи танкерът вероятно е похитен от сомалийски пирати, а не от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси.

Пирати атакуваха танкер край бреговете на Сомалия

Танкерът е подал сигнал за бедствие днес в около 06:20 ч. по Гринуич (09:20 ч. българско време) и към момента на инцидента не е разполагал с въоръжена охрана, заяви британската организация за морска сигурност „Амбри“.

Въоръжените лица са се качили на борда на плавателния съд в района на Аденския залив, на около 65 морски мили южно от йеменското пристанище Мукала, добавя Британската организация за морски търговски операции.

Танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия

„Все още няма яснота относно броя на нападателите, обстоятелствата около качването им на борда, както и състоянието на кораба и екипажа“, пише в изявление британската компания за морска сигурност "Вангард". В района е изпратен южнокорейски военен кораб, заяви представител на гръцката компания за морска сигурност „Диаплус“.

Редактор: Станимира Шикова