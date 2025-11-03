Въоръжени нападатели, вероятно пирати, атакуваха танкер край брега на сомалийската столица Могадишу, стреляйки срещу плавателния съд, след като се опитаха да превземат кораба на абордаж, първи подобен случай за тази година, предаде "Ройтерс", позовавайки се на източници от сферата на корабоплаването.

Ако се потвърди, това би била първата атака на сомалийски пирати срещу търговски кораб от май 2024 г., което би повишило опасността за стратегически важните енергоносители и стоките, превозвани по тези морски коридори, отбелязаха източните на агенцията.

Корабът е плавал на около 332 морски мили (615 километра) от сомалийския бряг, когато четирима въоръжени нападатели се приближили с лодка откъм десния борд и открили огън, съобщи британската консултантска компания "Вангард" (Vanguard).

"Екипажът обявил тревога, увеличил е скоростта и е предприел маневри за избягване на опасността. На борда има въоръжена охрана, която е реагирала ефективно, възпирайки атаката и предотвратявайки всякакви щети или наранявания“, се казва в информацията на компанията.

"Вангард“ и източник от областта на морската сигурност съобщиха, че целта на нападението е бил химическият танкер "Столт Сагаланд“, плаващ под флага на Каймановите острови.

Компанията оператор на плавателния съд "Столт – Нилсен“ потвърди, че рано сутринта днес е имало опит за нападение срещу "Столт Сагаланд“, който е бил неуспешен.

"Целият ни екипаж е невредим, след като е реагирал бързо и професионално на инцидента“, съобщи компанията.

Военноморската мисия на ЕС в региона заяви, че разследва инцидента. На 28 октомври оттам посочиха, че са получили сигнал за евентуално присъствие на пиратска група за действие край сомалийското крайбрежие.

"На корабите, които трябва да преминат през района, се препоръчва (да проявяват) изключителна предпазливост и да поддържат постоянна бдителност“, заявиха силите на ЕС.

Плаванията през Червено море по посока на Аденския залив намаляха, откакто свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси започнаха да атакуват търговски кораби през ноември 2023 г. в знак на солидарност с палестинците заради войната на Израел в ивицата Газа.

Въпреки че хусите се съгласиха на примирие по отношение на нападенията срещу кораби, свързани със САЩ, много от компаниите за морски превози остават предпазливи относно възобновяването на плаванията в тези води.

Редактор: Станимира Шикова