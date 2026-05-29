Космическият апарат трябваше да проведе тестови изпитания
Ракетата "Ню Глен" на американската космическа компания "Блу Ориджин" експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, в щата Флорида.
🚀 Amazon CEO’s rocket exploded during launch— 100F.exe (@100F_exe) May 29, 2026
No injuries reported.
Elon Musk reacted:
“Very unfortunate. Rockets are hard.” pic.twitter.com/Wr3y5MwI8a
„Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване“, обяви компанията на милиардера Джеф Безос в кратко съобщение, публикувано в X, като добави, че „целият персонал е локализиран“.
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
На видео кадри от изпитанието се вижда дим, излизащ от долната част на ракетата, преди последвалата експлозия да я унищожи напълно.
🚨 JUST NOW: Jeff Bezos’ New Glenn rocket has EXPLODED into a MASSIVE fireball on the launchpad at Cape Canaveral in Florida— Nick Sortor (@nicksortor) May 29, 2026
It literally looks like a NUCLEAR BOMB went off.
Insane to watch. pic.twitter.com/UI4QjkmLzS
През април компанията "Блу Ориджин" вече претърпя един неуспех, когато техническа неизправност попречи на голямата ракета "Ню Глен" да изведе комуникационен спътник в орбита. Космическата компания започна разследване.Редактор: Станимира Шикова
