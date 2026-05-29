Космическият апарат трябваше да проведе тестови изпитания

Ракетата "Ню Глен" на американската космическа компания "Блу Ориджин" експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, в щата Флорида.

Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване“, обяви компанията на милиардера Джеф Безос в кратко съобщение, публикувано в X, като добави, че „целият персонал е локализиран“.

На видео кадри от изпитанието се вижда дим, излизащ от долната част на ракетата, преди последвалата експлозия да я унищожи напълно.

През април компанията "Блу Ориджин" вече претърпя един неуспех, когато техническа неизправност попречи на голямата ракета "Ню Глен" да изведе комуникационен спътник в орбита. Космическата компания започна разследване.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Светослав Танчев, БТА

