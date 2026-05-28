Мъж на 61 години се простреля смъртоносно в главата при проверка на ГКПП „Дунав мост”. Граничен полицай е ранен в ръката.

Инцидентът е от около 18 ч. в сряда. Колата с български регистрационен номер била спряна от митнически служители. В нея, освен жертвата, пътувал и 37-годишен мъж.

В хода на проверката полицейските служители поискали пътниците да предоставят личните си документи и тези на автомобила, както и да осигурят достъп до вещите в автомобила. Водачът излязъл от колата, отворил багажното отделение и показал личния си багаж. Служителите на ГПУ – Русе видели, че в показания от него сак има предмет, приличащ на късо огнестрелно оръжие и се опитали да отдалечат мъжа встрани от автомобила и да му отнемат достъпа до вещите му. В резултат на това между 61-годишния и граничните полицаи започнала борба, при която шофьорът успял да вземе оръжието, да произведе изстрел и да се простреля в областта на главата. В резултат на това той починал. При изстрела пострадал и единият от граничните полицаи, на когото са причинени травми по ръката.

Разследването започнало незабавно и се провежда от следовател при Окръжен следствен отдел – Русе, под надзора и ръководството на Окръжна прокуратура – Русе. До момента в ускорен порядък са извършени оглед и претърсване на автомобила и мястото на инцидента, разпитани са всички установени свидетели, назначени са редица експертизи.

