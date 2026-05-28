Успехът е постигнат с много труд, каза Марио Марков от INSAIT
Роден пробив в развитието на изкуствения интелект. Българи изпревариха университети като „Кеймбридж”, „Принстън” и „Йейл”.
Институтът по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет е на първо място в Източна Европа и в топ 4 на институциите от страните в ЕС по брой приети публикации на най-престижната конференция в света за компютърно зрение и изкуствен интелект.
INSAIT е в топ 4 на ЕС с повече публикации от Кеймбридж, Принстън и Йейл на CVPR 2026
Успехът е постигнат с много труд, каза в предаването „Пресечна точка” Марио Марков от INSAIT.
„В института има супервайзери, които ни насърчават и помагат. Изследванията са доста трудни, има доста безсънни нощи. Накрая се получават нещата”, каза Бакалов. Неговата статия е за модела, който предвижда риск от пожар. „При дадени сателитни и климатични данни, казва какъв е рискът да има пожар там. И ако има пожар, колко голям се очаква да е той”, обясни Марков. Помощ е получил и от експерти от САЩ, където има създадена карта на риска.
По думите му това може да е от помощ на държавни институции, застрахователни компании и други.
Марков каза, че още този понеделник заминават в Денвър, Колорадо, където ще представят тази и още доста публикации на INSAIT.
Редактор: Ина Григорова
