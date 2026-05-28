"Няма основание за покачване на етническото напрежение заради разпита на Ерол Мюмюн. Корупцията няма етнос и цвят. Всички, които са извършили нарушения, трябва да преживеят своите последствията за тях". Такова мнение изказа в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов по повод разпита на кмета на Кърджали.

"Настоящото управление дойде с цел да работи за налагане на върховенство на правото. Надявам се, че действията, които ще предприемат, ще бъдат при спазване на всички процесуални правила. Важно е да има обективно разследване от страна на МВР и Прокуратурата", допълни т.

Кметът на Кърджали след разпита: Не съм издирван престъпник и не се укривам

Доц. Любенов коментира и темата с незаконния комплекс в местността "Баба Алино" във Варна. "Много е важно да се види по веригата къде е отговорността, защото се говори за политически чадър и корупционни схеми. Не може да се построи цял град и никой от местната власт да не вземе отношение", изтъкна той.

"Големият изборен резултат на "Прогресивна България" дава надежда, че могат да бъдат извършени качествени реформи с цел подобряване на живота на хората. Високата активност ги задължава да бъдат активни в политиките си. На този етап се вижда това", разясни политологът.

Целия разговор гледайте във видеото