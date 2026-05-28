Сериозни затруднения в трафика на автомагистрала „Тракия“ край 106-ия километър в посока Бургас край Пловдив, след като тежкотоварен камион се е запалил и е изгорял напълно. Сигналът за инцидента е подаден малко след 3:00 часа през нощта.

На място незабавно са изпратени два противопожарни екипа, които са овладели огъня. По първоначална информация няма пострадали при инцидента, съобщава NOVA.

Движението в района временно е ограничено, тъй като предстои изтегляне на изгорелия тир от пътното платно.