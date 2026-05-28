Инцидент в Асеновград се размина без жертви и пострадали хора. Огромното дърво падна върху два паркирани автомобила на улица в града в четвъртък рано сутринта.

Дърво падна върху три автомобила в центъра на Монтана (СНИМКИ)

Снимка: Благой Бекриев, NOVA

Една от колите е напълно смачкана. Улицата е изцяло блокирана, тъй като дънерът е препречил и двете платна за движение.

Снимка: Благой Бекриев, NOVA

На място е пристигнал екип на местната пожарна. Огнебореците ще разрежат дървото и ще го премахнат от пътното платно. Собствениците на пострадалите коли заявиха, че ще подадат жалби в общината.