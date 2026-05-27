Един от петте ключови компонента според СЗО, важни за ранното детското развитие, е храната. Другите елементи са здравето, сигурността и безопасността, в която живее детето, любовта, която семейството може да инвестира в него и възможностите за ранно учене. Това коментира в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS д-р Силвия Василева, зам.-председател на фондация „Здраве и социално развитие”.

По думите ѝ храненето в ранното детство дава основата както на физиологичното развитие, на имунната система, на растежа, така и на мозъка. Тя обясни, че над 13 хиляди деца в България годишно са тежко недохранени. Липсват им повече от две или три хранения за деня, което означава, че няма достатъчен прием на протеини, които изграждат както имунната система и тялото, така и способността на мозъка да се развива когнитивно.

„75% от храната, която приемаме в ранното детство, всъщност е храна за мозъка. Говорим за първата една до две години. Хранителна несигурност означава, че семейството няма сигурност, че ще може да осигури минимум три, по възможност пет хранения, които са необходими за този период от живота на детето”, посочи Василева.

Тя коментира още, че Министерството на труда и социалната политика предстои да направи картографиране и да намери тези най-бедни общности, за да може след това таргетирано да се подпомогнат.

