Близо една трета от родителите признават, че са се чувствали съдени от други семейства заради храната, която дават на децата си. Това показва ново проучване сред 2000 американски майки и бащи, проведено от Talker Research по поръчка на Serenity Kids.

Според данните 30% от анкетираните казват, че са получавали неодобрителни погледи или коментари заради диетата на детето си – от това, че не яде достатъчно зеленчуци, до това, че му се дават сладкиши или „нездравословна“ храна.

Намалява консумацията на домашно произведена ракия, младите не пият

Проучването показва и мащаба на родителската тревожност – родителите се притесняват средно по 47 пъти на ден за децата си или над 17 000 пъти годишно. При родителите на малки деца този брой нараства до 58 пъти дневно. Над 60% от тях се опасяват, че бъдещият успех на детето им зависи пряко от начина, по който го хранят още от ранна възраст.

Въпреки натиска и липсата на време – посочена като основен проблем от 65% от участниците – родителите поставят баланса на първо място. Почти 90% заявяват, че се стремят към балансирано хранене, добри отношения с храната и разнообразие в менюто на децата си.

Повечето родители признават, че децата им са претенциозни към храната, но въпреки това продължават да въвеждат нови храни средно по четири пъти месечно. Над 80% от анкетираните казват, че за тях е важно детето им да се храни по-добре от самите тях.

Редактор: Габриела Павлова