Първите стъпки на кабинета “Радев” предизвикват разнопосочни оценки. Докато управляващите заявяват намерение за промяна на модела на управление и борба със задкулисието, политически анализатори смятат, че някои от техните действия и намерения показват липса на опит, комуникационни неточности и неясни политики.

Според журналиста Ружа Райчева най-голямата изненада за обществото е по-категоричното поведение на правителството във външната политика. Тя посочи като пример поставянето на срокове към САЩ по казуса с американските самолети на летище София. “Виждаме първи стъпки към изпълнение на предизборните обещания за ограничаване на задкулисните зависимости, но най-важното предстои - проверките на сключени договори и разходи в държавните институции. Тази проверка ще покаже до каква степен старата система се е разместила“, заяви тя в ефира на “Здравей, България”.

Административната реформа в центъра на политическите дискусии

“Формацията „Прогресивна България“ демонстрира способност да се учи от грешките си реагира бързо при възникнали проблеми”, коментира журналиста Божидар Русев. Според него е рано да се говори за ерозия на доверието към кабинета, като отбеляза, че последните социологически данни показват по-високо доверие както към правителството, така и към институциите като цяло. По думите му именно това е един от най-важните ефекти от управлението до момента.

По-критични бяха оценките на Веселин Стойнев и Любомир Стефанов. Стойнев заяви, че първите грешки на кабинета не са просто комуникационни, а показват „структурно разминаване между обществените очаквания и възможността на една нова формация да поеме тежестта на управлението“. Според него предстоят още много „грешки на растежа“, а общественото търпение постепенно ще намалява. Любомир Стефанов от своя страна коментира, че засега не вижда реални политики зад голяма част от предизборните заявки.

Анализаторите се разединиха по отношение на външната политика на кабинета “Радев” като според Райчева тя е по-независима в сравнение с предишни правителства, но за Любомир Стефанов прозират стар модел на управление и неясни послания.

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Редактор: Ралица Атанасова