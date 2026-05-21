Нарастващо напрежение сред служителите в администрацията и готовност за протести. Причината - несъгласие с намеренията на правителството за намаляване на разходите за администрацията с 10%.



Реформата, предложена от правителството, вече беше подложена на критики от опозицията. Отпор срещнаха и промените в правилника за работата на Народното събрание. Започна и ефективния одит по ресори.

Бюджетната комисия прие минималната пенсия да бъде осъвременена със 7,8% от 1 юли. Също така се наложиха ограничения на правомощията на особения търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов. Неговите решения вече подлежат на съдебен контрол.

По линия на бюджета обаче има пререкания между опозиция и управляващи. Опозицията смятат, че управляващите не си спазва обещанията - вдигат данъци през максимален и минимален осигурителен праг. Смятат, че реформата в администрацията е проформа, защото се закриват незаети щатове, които няма да окажат влияние на бюджета. В същото време се вдигат заплатите на всички в публичната сфера с 5%. Т.е. според опозицията реформа няма. Управляващите отхвърлят това, като заявиха, че реформа ще има - ще се закриват агенции, където е нужно, а за сметка на по-високия минимален и максимален осигурителен праг държавата ще предостави по-добри услуги.

В Бюджет 2026 няма да има вдигане на данъци, но ще има вдигане на социални осигуровки и пенсионни вноски. Въпреки че това ще увеличи сумата, която ще плащаме на държавата, управляващите обещават по-добри социални услуги.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: Най-вероятно ще се наложи теглене на нов дълг

"Това не е данък, а осигурително плащане и срещу него седят директни и измерими осигурителни права, по-високи болнични, по-високо обезщетение за безработица, за майчинство и по-високи вноски за пенсия", посочи Константин Проданов от "Прогресивна България".

За ГЕРБ-СДС по-високите социални осигуровки не са проблем. Те държат главно на 3% дефицит и да не се вдигат данъци. Към орязването на държавната администрация остават скептични. "Иронично ще кажа, че ако използваме изкуствен интелект, можем да съкратим цялата администрация, но всъщност това е администрацията на българските граждани. Така че трябва внимателно да се преценява кое ще се реже и кое не", коментира Владислав Горанов.



От "Демократична България" не виждат как точно се прави реформа в администрацията без съкращаване на разходите на Министерство на вътрешните работи. А там всъщност са най-големите харчове за заплати. "Казаха - ще оптимизираме администрацията, но МВР ще е извън оптимизацията. Ако оставиш МВР извън реформата, нещата са твърде половинчати", посочи Мартин Димитров.



За "Възраждане" реформата в администрацията на кабинета "Радев" е изцяло проформа и се закриват само незаети щатни бройки, което нямало да има никакъв ефект. "Хората искат да чуят съкращаване на администрация, съкращаване на заплатите на чиновниците, най-вече на депутатите", посочи Цончо Ганев.



Отговорът на властта е, че не може да се намаляват заплати на полицаи, военни или здравни работници, защото те не са администрация. "Започва се от държавната администрация, там, където заради дублиращи се звена, заради неефективност, заради дългосрочно незаети щатове има какво да се оптимизира", коментира Проданов.



Останалите парламентарни групи днес не коментираха темата.



Реформата в администрацията коментира и президентът Илияна Йотова . От думите ѝ стана ясно, че и според нея е необходима, но след анализ.

"Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави със залпово действие. Тя рябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. Има не заети бройки, има хора, които от години работят след пенсия. Нека всяко едно министерство си направи своята оценка", каза тя.



Служителите на администрацията навършили пенсионна възраст бяха дадени като пример и от премиера Румен Радев. Плановете на държавата са ревизията в държавните структури да бъде направена от Съвет за административната реформа.



"Бюджетът, който ще бъде приет до края на 2026 година, е с доста мъченическа биография. Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социалните плащания, правителството има уверение в тази посока. Всички останали ще трябва да стиснем зъби, включително и администрацията", коментира още президентът.