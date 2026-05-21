Софийският градски съд призна Петьо Петров за виновен, че е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски да ползват неистински документи и му наложи глоба в размер на 2556 евро. Магистратите отмениха и мярката му за неотклонение „задържане под стража“, както и оттеглиха издадената Европейска заповед за арест.

Процесът се води задочно, тъй като той е в неизвестност. Той беше освободен от наказателна отговорност по дело, свързано с аферата “Осемте джуджета”. Петров беше признат виновен за документна измама, а именно, че използвал осем фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от германска фирма, както и договор за предоставяне на пари за отговорно пазене. На този договор бил придаден вид, че е подписан от Явор Златанов и че той е получил за отговорно пазене 650 000 евро от Димитър Ламбовски.

Петров беше оправдан, че по обвиненията, че с подправените документи е получил 147 монети на обща стойност над 106 000 лева и едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 000 лева, собственост на Златанов, както и 550 000 евро на роднините му. Общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева.

Адвокатът на Явор Златанов - Минчо Спасов - коментира, че решението по делото представлява „тежка присъда за прокуратурата“, тъй като според него начинът, по който е водено производството, е довел до освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

Той добавя още, че е възможно в близко време Петьо Петров да се появи на летището в София и дори „да бъде посрещнат тържествено“. По думите му бившата съпруга на Петров е споделила, че е разговаряла с него преди два-три месеца, което според него означава, че той е жив, макар тя да отказва да посочи местонахождението му.

От страна на прокуратурата, прокурорът от Софийска градска прокуратура Албена Рачева заявява, че не приема твърдения за допуснати грешки от обвинението. Тя посочва, че в 15-дневен срок ще бъде преценено дали да се протестира присъдата.

Рачева подчертава още, че прокуратурата уважава решението на съда и че както искането на обвинението, така и крайният съдебен акт подлежат на професионална оценка и правна преценка.

Делото е образувано през юли 2021 г. и според обвинението в периода от октомври 2019 г. до март 2020 г. Петров е използвал неистински документи, за да се разпореди неправомерно с имущество, свързано със семейството на Явор Златанов. Сред посочените в обвинението активи са 147 златни монети на стойност над 106 хил. лева, златно кюлче от 1 килограм на стойност над 109 хил. лева, както и 550 хил. евро, собственост на членове на семейството.

В съдебната зала прокуратурата прочете част от обвинителния акт и поиска Петров да бъде признат за виновен и осъден на 14 години лишаване от свобода, както и да бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия за 17 години.

По време на пледоариите адвокат Минчо Спасов заяви, че събраните доказателства потвърждават тезата на обвинението. Той посочи, че по делото се открояват противоречия в показанията и че според него става дума за действия на „две престъпни групи“, като настоя съдът да отчете като утежняващо обстоятелство влиянието на Петров в магистратските среди.

От своя страна служебният защитник на подсъдимия - адвокат Николай Манчев, заяви, че обвинението не е доказано, а Петров не е съзнавал извършването на престъпление. По думите му златните монети са били получени от бившата му съпруга Любена Павлова.

В хода на делото беше разпитан и следователят Орхан Хасанов, който разказа за участие в претърсване на имот на Илия Златанов. Той описа как при акцията са били открити златни монети и документи, като част от действията са били предприети след допълнителни указания от наблюдаващия прокурор. Свидетелят посочи още, че част от помещенията в имота са били претърсени преди пристигането на разследващите.