Вълна от възмущение и остри критики бяха отправени към Израел заради отношението към пропалестинските активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили.

Европейският съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, след като министърът на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичили с вързани зад гърба ръце.

Нетаняху: Израел вече контролира 60 процента от ивицата Газа

Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че те „не съответстват на ценностите на Израел“.

