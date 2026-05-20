"Междузвездни войни" невинаги е бил щедър към образите на бащите. Педро Паскал обаче успя да създаде един от най-топлите и човешки образи в тази вселена. В трите сезона на сериала „Мандалорецът“, както и в „Книгата на Боба Фет“, неговият герой Дин Джарин е мандалорски ловец на глави, чиято мисия го среща с малко зелено дете.

Връзката между двамата се ражда почти мигновено и постепенно превръща Мандалореца от пазител на Грогу в негов партньор, а след това и в осиновител. Тази връзка продължава да се развива в новия филм от вселената на „Междузвездни войни“ „Мандалорецът и Грогу“, който излиза по кината на 22 май.

В него двамата преследват имперски военачалници, а Грогу изненадващо сам влиза в ролята на защитник. Паскал признава, че най-много го привлича контрастът между двамата герои.

"От едната страна е това специално зелено създание, което е очарователно, с малки остри зъби, огромни уши като на Дъмбо, нокти и големи кръгли очи. То веднага те обезоръжава. От другата страна е мъж в броня от глава до пети, въоръжен до зъби. Интересното е, че не виждаш лицето му. Именно това го прави толкова внушителен, загадъчен и хладнокръвен“, казва актьорът.

51-годишният Паскал е бил дете, когато излизат оригиналните филми от „Междузвездни войни“. "Спомнете си колко много обичахме R2-D2. А той беше нещо като подвижна кофа за боклук. Не искам да го обидя, разбира се, той е любимец на всички“, казва актьорът. „Гледах и „Гремлини“ на кино. Гизмо е един от любимите ми герои от детството.“

Редактор: Никола Тунев