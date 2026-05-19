Част от оригиналното стълбище на Айфеловата кула ще бъде предложена на търг този месец. Сегментът датира от годината на откриването на емблематичния монумент. Очаква се цената на уникалния експонат да достигне между 120 000 и 150 000 евро.

Проектирана от Густав Айфел и завършена през 1889 година, Айфеловата кула бързо се превръща в емблема на Париж и един от най-известните паметници в света. Сега, части от нея, на повече от 130 години, ще бъдат предложени на търг на 21 май.

„Когато купувате част от Айфеловата кула, вие купувате част от Париж, заедно с цялото въображение и символика, които тя носи”, казва Сабрина Дола, директор на „Арт деко дизайн” в аукционна къща „Artcurial Paris”.

Стълбището е високо близо 3 метра, тежи около 1,4 тона и е първата от 20-те оригинални секции, продадени още през 1983 година. Причината за това е решението съоръжението да бъде модернизирано и част от стълбите да бъдат заменени с асансьори.



„Днес вече можете официално да си купите части от Айфеловата кула, благодарение на търга от 1983 година, когато компанията решава да олекоти и модернизира стълбищата. Тогава 160 метра от тях са нарязани на секции и продадени. Тези части са в обращение вече повече от 40 години, а сега се появяват на търг за втори път”, заяви Дола.



Това не е първият случай, в който части от емблематичната кула предизвикват интерес сред колекционери. През 2020 година подобен сегмент е продаден на канадски колекционер за над 250 000 евро. А през 2008 г. друга секция достига рекордните 550 000 евро - почти десет пъти над първоначалната оценка. Очакваната цена на тазгодишния експонат варира между 120 и 150 хиляди евро.



„Оценихме стойността на стълбището според неговото състояние, тъй като тази част е била съхранявана повече от 40 години в защитена среда в рамките на една и съща колекция. След това взехме предвид размерите му. И накрая - неговата рядкост, защото от около шест години подобно стълбище не е било предлагано за продажба”, обясни Дола.

Днес различни части от оригиналното стълбище на Айфеловата кула могат да бъдат видени на престижни места по света – сред тях са Статуята на свободата в САЩ, музеи във Франция и частни чуждестранни колекции.

