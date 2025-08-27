Реплика на Айфеловата кула в мащаб 1:10 вече краси тихото френско селце Сент-Кроа-о-Мин. Тя е дело на пенсионирания металург Жан-Клод Фаслер, който успя да сбъдне мечтата си след 8 години на прецизна работа.

С помощта на внука си той пресъздаде шедьовъра на Густав Айфел от 1889 г., превръщайки задния си двор в работилница. За окончателното сглобяване на металната конструкция беше използван огромен кран. Монтажните дейности бяха наблюдавани от огромно множество хора, които избухнаха в аплодисменти, когато и последният сегмент беше поставен на мястото си.

С височина 31 метра, репликата е почит към оригинала и е построена по оригинални чертежи, които Фаслер открил в репродукция от 1989 г. на плановете на Айфел. Поддържана от стълбове с тегло 8,5 тона и боядисана в емблематичния „венецианско червен“ цвят, конструкцията включва фини проходи и декоративни елементи, които отразяват духа на Париж.

Редактор: Станимира Шикова