Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Продадоха личния джип на кралица Елизабет II за 175 500 паунда (ВИДЕО)
-
За първи път: „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”
-
Преди епичната битка: Доставиха тонове зрели домати за "Томатина" (ВИДЕО)
-
Спасен котарак стана талисман на полицейско управление в Чили (ВИДЕО)
-
Последни тестове преди откриването на най-високия мост в света (ВИДЕО)
-
Небесна феерия: Стотици хвърчила полетяха в небето над Шри Ланка (ВИДЕО)
Конструкцията е в мащаб 1:10
Реплика на Айфеловата кула в мащаб 1:10 вече краси тихото френско селце Сент-Кроа-о-Мин. Тя е дело на пенсионирания металург Жан-Клод Фаслер, който успя да сбъдне мечтата си след 8 години на прецизна работа.
Олимпийските кръгове бяха окачени на Айфеловата кула в Париж (ВИДЕО)
С помощта на внука си той пресъздаде шедьовъра на Густав Айфел от 1889 г., превръщайки задния си двор в работилница. За окончателното сглобяване на металната конструкция беше използван огромен кран. Монтажните дейности бяха наблюдавани от огромно множество хора, които избухнаха в аплодисменти, когато и последният сегмент беше поставен на мястото си.
С височина 31 метра, репликата е почит към оригинала и е построена по оригинални чертежи, които Фаслер открил в репродукция от 1989 г. на плановете на Айфел. Поддържана от стълбове с тегло 8,5 тона и боядисана в емблематичния „венецианско червен“ цвят, конструкцията включва фини проходи и декоративни елементи, които отразяват духа на Париж.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни