Румен Радев показва сериозни лидерски качества, които рядко се съчетават в един човек – високо образование, достойнство, отговорност и ясно съзнание за това какво върши. Международното му признание идва и от факта, че напусна президентския пост преди изтичането на мандата си и се подложи на нов вот, вече като лидер на партия. Той спечели изборите след девет години активна политика, макар и с ограничените правомощия на президент. Победата му не е случайна и е високо оценена от хората, които разбират какво означават лидерството и отговорността, защото рискът беше огромен. Това каза политологът проф. Мария Пиргова в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Радев е един от новите лидери в Европа. Разбира се, има и други сериозни политици с подобни претенции – например Мицотакис, Виктор Орбан, Петер Мадяр", допълни още тя. Според нея се оформя ново лидерско ядро, при това не от сега.

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"Когато опозицията критикува стъпките на правителство, все едно това не е резлутат от тяхната политика", каза политологът. Тя запита какво точно се иска от бюджета, при положение, че той вече е "осакатен". Пиргова е на мнение, че социалната система е дисбалансирана.

По случая с "Баба Алино" Пиргова смята, че правителството ще се постарае да стане ясно какво точно се е случило. Тя е на мнение, че много неща в страната "се развижват".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова