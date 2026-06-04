Общинският съвет на ДПС в Кирково подаде оставка. Това е станало по време на заседание на партийния орган, кото е взел решението с мнозинство. В мотивите за оставката се посочват натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията. Изтъква се и системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция.

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Според членовете на подалия оставка орган, през последните месеци многократно са били пренебрегвани становища и предложения на Общинското ръководство, което е довело до сериозно разочарование сред партийния актив в общината. Като допълнителен мотив се посочва и неуважителното отношение към Общинската организация и нейните представители.

„Не можем да продължим да носим отговорност като партиен орган при липса на взаимно уважение, доверие и съобразяване с решенията на легитимно избраният Общински съвет", се посочва в позицията. С подадената оставка членовете на Общинския съвет заявяват, че остават ангажирани с каузите на своите избиратели и симпатизанти.

Редактор: Станимира Шикова