Пороен дъжд се изля във Варна. Наводнени са много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания в целия град.

Случайни минувачи и шофьори се притекоха на помощ на водач на лек автомобил, който закъса в подлеза на ул. "Шипка" в центъра на града.

Видео: Ивомира Пехливанова, NOVA

Видео: Ивомира Пехливанова, NOVA

С общи усилия колата беше успешно изтеглена. За момента няма данни за пострадали хора в резултат на пороя.

Видео: Ивомира Пехливанова, NOVA

Поройният дъжд доведе до наводнения на улици и подлези, след като голямото количество валеж претовари отводнителната система на града. Само за няколко часа при дежурния в Община Варна са постъпили около 100 сигнала. Сред най-засегнатите райони са централният подлез до катедралния храм „Успение Богородично“, подлезът при „Македонски дом“, Алея Първа и ул. „Девня“ в района на бензиностанцията, където движението е силно затруднено заради натрупалата се вода. На няколко места в града бяха блокирани автомобили.

По информация на институциите към момента няма данни за пострадали хора или за сериозни материални щети.

От Община Варна съобщиха, че по-голямата част от сигналите са за наводнени улици, подлези и помещения, неработещи светофарни уредби, разместени капаци на шахти, както и за две паднали дървета на ул. „Атанас Калчев“ в район „Аспарухово“. Аварийните екипи са на терен и работят по отводняването и разчистването на най-критичните участъци.

От Областната администрация съобщиха, че към момента няма информация за сериозно засегнати общини на територията на област Варна, въпреки интензивните валежи.

Зрител на NOVA също изпрати видео от поройния дъжд над морския град.

Видео: Тунай Ахмед, рубрика „Моята новина“

Кметът на Варна Благомир Коцев с пост във Facebook призова гражданите за търпение и разбиране. Той увери, че аварийните екипи работят по сигналите.

"Още от първите минути след бедствието екипите на Пожарна безопасност и защита на населението, Гражданска защита и Община Варна са на терен и работят по отстраняването на последствията и оказването на помощ на хората", написа Коцев.

Мощен студен атмосферен фронт удари Централна и Източна България днес. Очаквано най-опасните бури засегнаха черноморските области. Всяка от буреносните клетки имаше пороен дъжд, силни ветрове и локални градушки. Най-интензивни бяха явленията южно от Бургас.

За последните 6 часа над страната ни паднаха почти 18 000 мълнии, показват радарните наблюдения.

Пороен дъжд валя и в Китен.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Зрителски кадри от пороите по Черноморието получихме и за Ахтопол, и за Лозенец.

Видео: Александър Томпсън, рубрика "Моята новина"

Видео: Александър Томпсън, рубрика "Моята новина"

Видео: Цеца Алексова, рубрика "Моята новина"

В Добрич в резултат на проливния дъжд, при който за около час и половина са паднали 40 литра на квадратен метър валеж до момента в Общината са постъпили два сигнала за наводнени жилищни имоти, сигнал за удар от мълния на гаражи, сигнал за паднало дърво. За кратко движението по бул. „25-ти септември“, в района на ДКЦ 2, беше спряно поради аварирал автомобил. Наводнен е подлеза на пазара. Екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са уведомени и ще извършат отводняване. Община Добрич следи обстановката в постоянна координация с компетентните служби.

20 литра на квадратен метър е количеството дъжд, паднало за малко повече от 30 минути в Ямбол, както и градушка с големина на лешник. Има съборени дървета и леки коли, които са смачкани.

Видео: БГНЕС

Две жени са приети в Спешно отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон", след като пострадали от силната буря. Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец. Приета е с порезни рани и скъсано сухожилие на дясната ръка. Другата пострадала е на 66 години. Тя била съборена от ураганния вятър - вероятно е с фрактура на крайник, очакват се резултати от рентген, съобщиха от лечебното заведение.

Силна градушка с размерите на орех нанесе щети по градините и овощните насаждения в село Млечино, Община Ардино, съобщи кметът на населеното място Ремзи Юзеир. Той отбеляза, че в следобедните часове над селото се е разразила буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и интензивна градушка. Неблагоприятното метеорологично явление е продължило около половин час.

Ледените късове, достигащи размерите на орех, са нанесли значителни поражения върху зеленчуковите градини и овощните дръвчета на местните жители.

Снимки: Община Ардино

Най-сериозно са засегнати насажденията в дворовете на хората, като стопаните се опасяват, че част от реколтата е унищожена. Жителите на Млечино споделят, че подобна силна градушка не е имало от години.

Клон от дърво падна върху лек автомобил, паркиран на централен паркинг в Казанлък, и нанесе сериозни материални щети. По първоначална информация причината за инцидента най-вероятно е силен вятър, който отчупил клона.

Видео: БГНЕС

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