Скок в цените на услугите за дялово разпределение се очаква през новия отоплителен сезон. По-високи ще бъдат таксите за отчитане на водомери и топломери, като увеличението ще засегне повече от половин милион абонати.

Най-сериозно поскъпване се отчита при услугите на „Топлофикация София“. Таксата за партида се увеличава от 6,82 на 9,60 евро – с над 40%. Таксата за водомер поскъпва с 37%, а тази за топломер – с 31%.

При най-голямата фирма за дялово разпределение „Техем Сървис“ таксите се увеличават с около 30% спрямо миналия отоплителен сезон.

По-високите разходи ще засегнат и хора, които не използват парно. Людмила Рафаилова например се отоплява с климатици, но въпреки че не е клиент на „Топлофикация“, продължава да плаща такса за сградна инсталация. По думите ѝ начислената сума от близо 77 евро звучи „стряскащо и ненормално“.

Омбудсманът сезира НАП заради по-високите цени за услугата „дялово разпределение“

От Асоциацията на топлофикационните дружества посочват, че цените не са променяни от четири години. Според председателя ѝ Кремен Георгиев годишните такси са около 25 евро, а при 40% увеличение ще достигнат приблизително 35 евро.

От „Техем Сървис“ обясняват поскъпването с натрупаната инфлация, по-високите разходи за външни услуги и по-сложната организация при отчитането на сградите с уреди без дистанционно отчитане.

Заради увеличението институцията на омбудсмана е сезирала Националната агенция за приходите с искане да бъде проверено дали има основания за повишаването на цените. „Цените на дяловото разпределение на топлинната енергия не се регулират от никого. Те се договарят между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители. Нямаме данни дали цените са обосновани от икономически фактори“, посочи Весела Ванева, главен експерт към омбудсмана.

От НАП заявиха, че проверяват случая и преценяват дали той попада в компетенциите на приходната агенция. Ще бъдат изискани и документите, свързани с формирането на цените. Към момента няма посочен срок за приключване на проверката.

Според юристи е необходима законова промяна, която да даде възможност на етажната собственост да сменя топлинния счетоводител. В момента такава възможност липсва. „Тази липса на конкуренция позволява на счетоводителите да увеличават цените си, без да имаме възможност да противодействаме“, коментира адвокат Антоан Атанасов от „Активни потребители“.