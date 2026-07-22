Нашата дейност е свързана с посещение на терен и търсене на бедстващи животни. Част от тях, за съжаление, вече са загинали, когато пристигнем на място. Има обаче и такива, които все още имат шанс да бъдат спасени. Тогава се намесва екип от ветеринарни специалисти на спасителния център, които започват рехабилитацията и възстановяването на животните. Това разказа в ефира на NOVA NEWS д-р Христина Клисурова от природозащитната организация „Зелени Балкани” за спасяването и лечението на оцелелите животни при природните бедствия.

По думите ѝ случаите на успешно спасени животни са по-скоро изключение, тъй като огнената стихия често унищожава всичко по пътя си. „За съжаление, там, откъдето мине огненият ад, поглъща всичко след себе си“, каза Клисурова.

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Най-уязвими при пожарите са новородените животни, новоизлюпените птици и дребните насекоми. Сред жертвите често попадат и по-слабо подвижни видове като влечуги, костенурки, гущери и таралежи, които трудно успяват да се отдалечат от огъня. „Това са животни, които по-бавно се изнасят или нямат възможност да напуснат местата, засегнати от пожарите. Много новородени също стават жертва на стихията“, допълни тя.

Като пример тя посочи случай от миналата година в Сакар планина, при който пожар косвено е засегнал над 30 бели щъркела. Птиците нощували в района, но били обезпокоени от огъня и започнали да летят, вследствие на което се блъскали в електропреносната мрежа. „Намерихме над 30 щъркела, като 90% от тях вече бяха мъртви, а останалите бяха с трайни увреждания“, разказа Клисурова.

Освен пряката опасност за животните, пожарите унищожават и техните местообитания „Индиректните щети са страшно много за дивите животни“, допълни д-р Христина Клисурова.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова