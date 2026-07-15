Министерството на околната среда и водите постави началото на националната кампания „Пази зеленото утре“ – инициативата, която има за цел да превърне превенцията на горските пожари в обща кауза. Символичен старт на кампанията дадоха министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която стана първият посланик на каузата.

Карамфилова връчи специално отличие на Верадина Начева и подчерта, че именно тя е искрата, която ще вдъхнови хиляди хора да се включат в каузата за опазването на българските гори.

Снимка: МОСВ

„Верадина е съвременен будител. Тя е искрата, с която искаме да запалим обществената енергия за опазването на природата – не огън, който унищожава горите, а вдъхновение, което обединява. Истинското влияние не се измерва с популярност, а с личен пример. В свят, в който младите хора търсят личности, на които да вярват, тя показва, че любовта към природата е избор, който правим всеки ден. Именно такива хора могат да вдъхновят истинска промяна“, заяви министър Карамфилова.

По думите ѝ опазването на българските гори започва много преди възникването на пожар – с вниманието, отговорността и решенията, които всеки човек взема всеки ден. Именно тази идея стои в основата на кампанията „Пази зеленото утре“.

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Верадина Начева благодари за отличието и прие участието си в инициативата като голяма чест и още по-голяма отговорност. „Планината ме е научила да уважавам природата, защото тя винаги ти отвръща така, както се отнасяш към нея. Ако с тази кампания успеем да запалим повече хора да пазят горите и да предотвратим дори един пожар, това ще бъде най-ценната награда“, каза тя.

Верадина Начева е главен експерт в отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие и горските екосистеми“ в дирекция „Мониторинг на околната среда“ в Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ. Докторант e по фитоценология към Билогическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. От години работи в системата на министерството затова сподели, че „винаги е мечтала да бяга с кауза – за опазването на природата“, и днес тази мечта се превръща в реалност.

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Кампанията „Пази зеленото утре“ ще продължи през целия пожароопасен сезон. Чрез поредицата „30 секунди за природата“ МОСВ ще публикува кратки видеа в социалните мрежи с участието на спортисти, учени, експерти, доброволци и хора, които с личния си пример показват, че опазването на природата започва от всеки от нас.

Видеата ще съчетават силни лични истории, практични съвети и ясни послания, насочени към една проста, но важна истина – повечето горски пожари могат да бъдат предотвратени. Защото всяка изгасена цигара, всеки незапален огън и всяко навременно обаждане могат да спасят не само дървета, а цели екосистеми, диви животни и природно богатство, създавано десетилетия.

Основното послание на кампанията на МОСВ, около което се обединиха министър Карамфилова и Верадина Начева, е: „Всеки голям горски пожар започва с една малка искра. Нека заедно запалим искрата на отговорността, а не огъня в гората. Пази зеленото утре“.

Редактор: Цветина Петрова