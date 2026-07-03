Националната асоциация на доброволците започва мащабна превенция заради опасността от горски пожари през летния сезон. Целта на организацията е да се насочат усилията към намаляване на риска още преди възникването на пожарите, да се наблегне на превенцията.

Ясен Цветков от Националната асоциация на доброволците каза за NOVA NEWS, че първо започват с информационна кампания, насочена към сигурността на хората, как да защитят домовете и семействата си.

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„Започваме да изграждаме противопожарни депа в над 100 малки населени места, които са отдалечени от пожарните служби, за да може да бъдем ефективни там където пожарната има нужда от повече време да реагира”, разказа Цветков.

Той допълни, че инициативата предвижда и закупуване на оборудване и екипировка за доброволците, както и пакети с храни, които са подходящи за действия при горски пожари.

„Превенцията е много по-ефективна като дейност, защото може да спести след това много средства и усилия в реакцията при пожари”, подчерта Ясен Цветков.

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