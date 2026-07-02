Близо 3 000 души са евакуирани в Южна Франция след избухването на горски пожари в района на Кане-ан-Русийон, а министър-председателят Себастиен Лекорню алармира за необичайно ранен и тежък пожарен сезон, усилен от рекордна гореща вълна. Огънят е избухнал в къмпинг в Сент-Мари-ла-Мер и се е разпространил до съседния град, унищожавайки десетки мобилни домове и покривайки пристанищната зона с гъст токсичен дим. За потушаването му са мобилизирани 200 пожарникари и четири хеликоптера за гасене с вода, а двама пожарникари са получили леки наранявания.

На кризисна среща в Марсилия Лекорню заяви, че горските пожари настъпват „приблизително 15 дни до три седмици по-рано от обичайните периоди“. От началото на сезона са регистрирани 7 000 пожара, а изгорялата площ вече надхвърля 8 700 хектара. Най-големият от тях, избухнал в сряда в департаментите Од и Еро, продължава да се разпространява, подхранван от ветрове с пориви до 70 километра в час. Националната метеорологична служба на Франция (Météo-France) предупреждава за нова вълна от високи температури през следващата седмица, макар и не толкова екстремна, колкото юнската.

Голям горски пожар причини значителни щети в Южна Франция (ВИДЕО)

Извънредната гореща вълна през юни, продължила 11 дни с температури над 40°C на много места, е влошила условията за разпространение на пожарите, посочи Световната метеорологична организация (СМО). Организацията предупреди за „значителни последици“ за човешкото здраве, екосистемите, земеделието и инфраструктурата. Около 2 000 пожарникари - доброволци и военнослужещи - са мобилизирани в сряда и четвъртък.

Пожарите засилиха политическото напрежение около правителството. Зелените внесоха вот на недоверие срещу кабинета на Лекорню, обвинявайки властите в неадекватни мерки за справяне с нарастващите температури. Министър-председателят призна, че ситуацията ще изисква „много издръжливост“ от страна на властите и пожарникарите и заяви, че правителството мобилизира широка мрежа от доброволци.

Редактор: Цветина Петрова