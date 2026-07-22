Мощните земетресения, които удариха Венецуела, отнеха живота на хиляди хора и нанесоха тежки щети. Близо месец по-късно работата на спасителните екипи, доброволците и лекарите продължава, а десетки хиляди все още са в неизвестност. Сред доброволците, които помагат за справяне с щетите от бедствието, е и едно 10-годишно момче, което се включва в операциите заедно с дядо си, за да помогне на пострадалите.

В засегнатия пристанищен град Ла Гуайра малкият Себастиан помага на спасителните екипи. Участва в спасителните дейности, редом с доброволческата бригада „Лос Топос“ („Къртиците“).

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„Много е важно да виждаме деца с такива ценности и желание да помагат на своята общност. Той участва в разчистването на отломки, носи вода и дори помогна за спасяването на няколко животни“, коментира Мартин Мурильо.

Себастиан бързо става известен като „Ел Топито Венесолано“ („Малката венецуелска къртица“).

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Доброволците разказват, че въпреки възрастта си, 10-годишното момче приема задачите си изключително сериозно. „На неговата възраст е впечатляващо колко сериозно приема ролята си. Той постоянно напомня на хората да сложат каските си и да внимават за опасностите. Не го възприемаме просто като дете, което ни придружава - той наистина е част от екипа“, казва Марко Пинто.

Самият Себастиан споделя, че мечтае един ден да стане пожарникар в Ла Гуайра.

Редактор: Иван Иванов