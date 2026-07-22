Беше направена заявка за борба с олигархията. Това, което се прави сега по отношение на Кодекса на труда, е услуга на най-неприятната част от нея. На работниците се отнемат още права. Това каза президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWES.

Той посочи, че НАП може да проверява къде има хора, които са назначени на 4 часа, а работят по 8. Манолов каза, че работещите на 4 часа ще имат право на 10 дни отпуска.

КТ „Подкрепа“ настоява при окончателното приемане на проектозакона за бюджета за 2026 г. депутатите да отхвърлят предложенията за промени в Кодекса на труда, с които се създава правен вакуум се премахва механизмът за определяне на минималната работна заплата за страната за 2027 г., без да има приет нов такъв. Манолов каза, че до момента, в който не се приеме нов модел, няма и формула за определянето на МРЗ. По негови думи, ако не се предприемат действия, ще се направи отново услуга на олигархията и няма да има увеличение на МРЗ. Синдикалистът е скептичен по отношение на това, че ще бъде приета нова формула в скоро време.

Манолов каза, че ако се отмени формулата и няма минимална работна заплата, съществува риск от рязък спад на жизнения стандарт на домакинствата, влошаване пазара на труда. Около 1 милион българи работят на МРЗ, като голяма част от тях получават допълнителни пари неофициално, обясни още синдикалистът. И подчерта, че това действие не е законно, но няма никой, пострадал от това.

Манолов коментира и решението да се допуснат американски самолети на авиобаза „Безмер” . Той заяви, че „няма как да ми харесва идеята да участваме във война в каквато и да е форма”. И отбеляза, че реакциите на политическите сили у нас, „които са привърженици на Демократическата партия в САЩ, гласували срещу Тръмп”. „Подкрепата на ДПС е вероятно по друга причина, те не са много свързани с Демократическата партия. Но приципно погледнато, на САЩ трудно се отказва”, смята още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова