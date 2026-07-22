Парламентът одобри разполагането на до осем американски военни самолета цистерни в авиобаза „Безмер“. Точката за решението за престоя на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред.

Предложението беше прието със 136 гласа „за“ - 121 от „Прогресивна България“ и 15 от ДПС. „Против“ гласуваха 13 народни представители - 12 от „Възраждане“ и един от „Прогресивна България“. Двама депутати от „Прогресивна България“ се въздържаха.

ГЕРБ-СДС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ не участваха в гласуването.

Летателните апарати на Въоръжените сили на САЩ, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване ще пребивават в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Те ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток.

В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американски самолети в авиобазата

От трибуната на Народното събрание премиерът Румен Радев коментира ​преди гласуването, че той е поел ангажимент пред българските граждани да говори истината и да взима решения, които са изцяло в националния интерес.

„Това, което ние коригирахме, е тези самолети цистерни да напуснат летището в София. Няма такива самолети цистерни никъде в Европа, които да са базирани на гражданско летище, а вие допуснахте да бъдат разположени на гражданско летище - при това 15 огромни самолета цистерни, които се намират между пътническите самолети, в непосредствена близост до оживените терминали с хиляди хора денонощно, до първия квартал на София и които прелитат над центъра на града. Съгласно науката за безопасност на полетите най-много авиационни произшествия са концентрирани при етапите на излитане и кацане. Това са най-рисковите етапи от полета. Ето това, което вие допуснахте, ние премахнахме“, заяви Радев.

„Ние предложихме на нашите съюзници веднага след като влязохме в изпълнителната власт да напуснат летището в София и да се преместят на летище Безмер или „Граф Игнатиево“. Те отказаха, затова и ние съкратихме престоя. Дадохме един месец - до 30 юни, за да могат да препланират своите действия и базиране. Това не е толкова елементарно - за един ден да се напусне, затова трябва да имат достатъчно време да потърсят друга локация. Това, което правим днес, е единствено следване на истината“, допълни той. „САЩ са нашият основен съюзник и ако ние не изпълняваме договорите си, как очакваме те да изпълняват своите?“, коментира още министър-председателят.

Припомняме, че вчера Комисията по отбрана одобри предложението на МС, но последната дума имаха днес депутатите в пленарната зала.

НС ще гласува разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“

Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството беше те да не са на гражданско летище, а на военната база „Безмер“.