"Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани. Както знаете, българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище Безмер. Внесохме го и в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет в сряда.

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Той припомни, че преди два месеца с решение на кабинета е било поправено едно неадекватно решение. "Същите тези самолети цистерни, дори два пъти по-голям брой, бяха разположени на гражданското летище в София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали и до столицата. Прелитаха и над центъра на града", подчерта министър-председателят.

По думите му България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 г., което обхваща и летище Безмер. "Ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват техните винаги, когато имаме нужда. Въпреки поведението на политици, които създават и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната, България остава предвидим партньор. Всеки популизъм по тема сигурност носи безотговорност", изтъкна премиерът.

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Той изрази увереност, че дългосрочното позициониране на страната ни ще надделее над демагогията. "България държи на своите добри отношения както със САЩ, така и с Иран. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са предназначени единствено за логистични мисии и зареждането им ще се извършва извън българското въздушно пространство. И САЩ, и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици", заяви премиерът.

И отправи призив: "Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е в интерес на Европа. Това е и нашият, български интерес".

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Редактор: Станимира Шикова