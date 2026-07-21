"Пребиваването на самолетите-цистерни в авиобаза „Безмер“ не ни прави част от военните действия в Иран", каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши пребиваването в България на до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ на авиобаза "Безмер".

Йотова е на посещение в Трета авиационна база "Граф Игнатиево", където ще се запознае с инфраструктурата за новите изтребители F-16 Block 70.

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По думите ѝ по предложението задължително трябва да има решение на Народното събрание, защото такъв е законът и в момента правителството го изпълнява. "Надявам се скоро отново да има примирие, да не се увеличава конфликтът и да не се разширяват бойните действия", добави Йотова.

По повод искането на САЩ президентът каза още, че отново се касае за самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. "Все пак ще изчакам дискусията на парламента", коментира Илияна Йотова.

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Йотова направи сравнение с предишната подобна нота, от началото на периода ѝ на поста президент. Тя каза, че тогава министърът на отбраната и началникът на отбраната не са я уведомили, че на софийското летище пребивават самолети-цистерни. "В предишния кабинет нотата не стана публично достояние, за да видим какви са исканията към българската държава. В момента ситуацията е съвсем различна и още преди да бъде получена нотата бях уведомена", обясни Илияна Йотова.

Във връзка с писмото на "Демократична България" с настояване за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност Йотова каза, че го е получила вчера и днес ще събере своя екип, за да разгледат исканията. "Ще имам вероятно и един неформален разговор с тях преди това, защото те сменят темите за КСНС всеки ден. Онзи ден искаха заради новия евентуално стар председател на ДАНС", посочи тя.

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"ДБ, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на специалните служби в страната, а сега искат КСНС за назначението на ДАНС. Не ви ли се струва, че идва малко много", коментира Йотова.

"Правим всичко възможно и се надявам от следващия редовен бюджет за 2027 г. това, което е необходимо като минимум, да бъде доставено в авиобаза "Граф Игнатиево", за да работят хората, от които зависи до голяма степен нашата сигурност", заяви още тя.

По думите ѝ са необходими нови попълнения с нови самолети. "Според военнотехническата експертиза какво е нужно на България и финансовите ни възможности смятам, че ще бъдат предприети решения в най-скоро време", добави президентът.

Редактор: Никола Тунев