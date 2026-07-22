"Йотова трябва да свика КСНС. Искаме да бъдем информирани за американските самолети. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Там да се чуят позициите, да се прочетат нотите и да се каже всичко, което сега е скрито от обществото като рискове и логистика, и едва тогава да се премине към гласуване". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление в присъствието на други членове на партията във Facebook.

Радев: Идват до 8 нови американски самолета-цистерни, предлагаме да бъдат разположени в Безмер

Критиките му дойдоха на фона на очакваното гласуване в НС на предложението за разполагане на американските самолети на авиобаза „Безмер“, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че кабинетът „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София в края на юни. Преди дни премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета у нас,а правителството предлага те да бъдат позиционирани във военната база „Безмер“.

"Помня, когато правителството на Росен Желязков, с министър на отбраната Атанас Запрянов, уведомяваше Народното събрание и вземаше решения. След това служебното правителство, а впоследствие и редовното, удължи срока за пребиваване на американските транспортни самолети. Тогава Радев говореше за удари срещу България. Казваше, че ще ги изгони, защото според него застрашават националната ни сигурност. А преди няколко дни чухме, че трябвало мнозинството в парламента да вземе решение", коментира той.

Борисов изрично подчерта, че в писмото, което преди месеци е изпратено до Рая Назарян от американската страна, ясно било записано, че самолетите пребивават у нас "за обучение и тренировки“. По думите му този документ трябва да бъде показан публично.

ГЕРБ ще подкрепи предложението за разполагане на американски самолети у нас

„Всеки път, когато някой каже, че лъжем, просто ще цитирам документа. Не искаме да внушаваме нищо – искаме само да покажем каква е истината“, допълни той.

Лидерът на ГЕРБ попита защо присъствието на военна техника в един град се приема като риск, но не и в друг. „Ако тези самолети и цистерни не застрашават живота на хората в Ямбол, Варна или Бургас, защо според тях застрашават живота на софиянци? Когато са на летище София - били опасни, а когато са в Ямбол - вече не били. Къде е логиката?“, изтъкна Борисов.

Той коментира и позицията на страната ни спрямо Иран, след като Техеран изпрати нота до София. „В позицията на МВнР ясно е записано, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а изпълнява своите съюзнически ангажименти", заяви Борисов и подчера, че в документа изрично е посочено, че от наша територия няма да бъдат извършвани военни действия срещу държави от Близкия изток.

От ГЕРБ заявиха, че САЩ искат разполагане на самолети заради операция в Близкия изток

„Тогава защо се иска парламентът да взема решения, които създават съвсем различно впечатление?", попита той. И допълни: „Сега министърът на отбраната иска от парламента подкрепа за определени действия, а външният министър официално уверява, че България не участва във военни операции“.

Редактор: Станимира Шикова