След днешните изявления на Румен Радев е ясно, че външната политика на държавата е в режим на свободно падане. Беше направена една поредна илюзия затова, че България води политика в защита на националния интерес. Премиерът твърди, че трябва да се мине през решение на парламента във връзка с поисканото от САЩ разполагане на американските военни самолети в България. Това е така, но хипотезите от началото на година и сега са различни. Основанията, на които американската страна иска пребиваването на тези самолети, са съвсем различни. Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ по повод изказването на Румен Радев.

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„Искането от правителството и даденото от тогавашния министър на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линия на НАТО. Това пише в нотата от миналата година и даденото разрешение за началото на тази е свързано с това учение. Това са съюзни ангажименти и не се иска разрешение на Народното събрание, министърът на отбраната е в правомощията си да даде такова. Разликата в момента е следната: от изнесената от Радев информация става ясно, че американската страна иска пребиваване на тези самолети заради операция в Близкия изток. Тук се иска разрешение на НС. Премиерът обаче забравя, че той е лидерът на най-голямата формация в парламента. Така пълното мнозинство се подчинява на решенията на Радев. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство”, каза още Георигев.

Той подчерта, че ГЕРБ ще гласува „за” даването на това разрешение.

Христо Гаджев от ГЕРБ показа писмото, с което е разрешено разполагането на самолетите от февруари до май. В него ясно пише, че става дума за учение в рамките на Алианса, допълни депутатът. Той подчерта, че ще бъдат поискани и двете ноти от САЩ – тази от февруари и тази от юли.

Георгиев коментира и американските визи за българи като отбеляза, че те все още не са отпаднали, въпреки твърдението на Радев, че е поискал това от Тръмп.

Редактор: Цветина Петрова