Снимка: БТА
"България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие", сочи позицията на МВнР
МВнР излезе с позиция, след като получи нота от посолството на Ислямска република Иран във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на ВВС на САЩ на летище „Безмер“.
"Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта", сочи позицията на МВнР.
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